Банкова пояснила, за рахунок чого буде звільнений південь України

«Херсонської народної республіки» не буде. Україна деокупує південь країни за допомогою ЗСУ та патріотично налаштованим жителям цього регіону

Україна не залишить південні райони Херсонщини та Запоріжжя навіть під тимчасовою окупацією

Держава має чітку стратегію деокупації міст та сіл на півдні України. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі «Українській правді».

За словами Подоляка, є два фактори, завдяки яким Україна звільнить південні райони від рашистських військ. По-перше, це українські Збройні сили. По-друге, радник Єрмака наголосив, що «більше ніж 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію».

Тому, пояснив Подоляк, не буде жодних заморозок конфлікту, тимчасових окупацій чи «ХНР». «Буде тільки Херсонська область України», – запевнив представник президентської канцелярії.

Офіс президента постійно спостерігає за тим спротивом, який чинять окупантам жителі Запорізької та Херсонської областей, як місцеві жителі не дають рашистам провести «референдуми» чи якимось іншим чином продемонструвати перемогу «русского міра» у регіоні.

Тож навіть самі «російські варвари», підкреслив Михайло Подоляк, розуміють, що їх на українській землі ніхто не чекав.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Учора, 19 квітня, рашистські військові на камери провели «референдум» у сільському клубі Розівки, запорізького села, яке розташоване на межі із Донецькою областю.