В окупованому місті Запорізької області рашисти задумали провести «референдум»

У нашій країні референдум можливий лише з ініціативи народу України, до якого орки не належать, заявив керівник області

Від мешканців тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області надходять повідомлення про те, що російські терористи мають намір у понеділок, 4 квітня, провести захід, який вони називають «народним референдумом». Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він заявив, що в нашій країні референдум можливий лише з ініціативи народу України, до якого орки не належать.

«У нашій країні ми вже давно не голосуємо з-під палки. Пропонуємо їм самим провести хоч один реальний референдум у себе на Росіі. Можемо допомогти», – наголосив керівник області.

Нагадаємо, що 31 березня українські військові звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Запорізькій області і змогли піти у контрнаступ. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.