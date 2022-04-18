Хто не прийде на референдум – будуть розстрілювати: журналіст про ситуацію в Херсоні (відео)

У місті дуже здорожчали продукти, люди залякані

Як живе тимчасово окупований Херсон та область нині, як вдалося пережити російський полон розповів місцевий журналіст Олег Батурін.

«Вже поширюється інформація, що якщо люди не прийдуть на початку травня на референдум, то їх будуть розстрілювати. Зараз людям дуже страшно, їх так залякали, що вони бояться виходити на вулицю: кожного дня викрадають десятки людей, можуть заарештувати, якщо їм не сподобається твій зовнішній вигляд», – розказує журналіст.

Окупанти «віджимають бізнес» у містян і тероризують мирних мешканців.

«Знайомий опікувався мережею аптек, відмовився співпрацювати, тепер у нього немає бізнесу», – каже Батурін.

Тим часом ціни б’ють рекорди.

«Сметана коштує 400 грн, кілограм сосисок – 500 грн і вище. Дуже дорогі цукор та крупи. Багато продуктів сумнівної якості везуть з Криму», – розповів журналіст.

Як повідомлялося, окупанти на Херсонщині продовжують підготовку до «референдуму».

Для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Раніше стало відомо, що росіяни вдаються до репресій на півдні України: допитують та залякують людей.

Як повідомив президент у відеозверненні 17 квітня, на півдні України окупанти будують катівні.

Напередодні стало відомо, що окупанти готують провокацію в Херсоні – Одеська ОВА.

Нагадаємо, 20 березня російські окупанти відпустили з полону українського журналіста Олега Батурина. Вороги утримували його майже вісім днів.

Як повідомлялося, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. За словами рідних, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

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