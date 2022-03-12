Окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть

Мужні жителі Херсона виходять на мітинги проти окупантів

Рашисти хочуть створити «ХНР» і розповсюджують фейки про те, що «Херсон кинули»

У Херсонській області готують «референдум» про створення «Херсонської народної республіки», повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

«Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – йдеться у дописі.

Раніше окупанти у Бердянську анонсували «референдум» для об’єднання РФ та України. У місті поширюють пропагандистські листівки з російськими наративами.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Основні фейкові повідомлення окупантів:

Херсон покинули;

Херсон Україні не потрібен;

Україна залишила громадянське населення без засобів для існування.

Проте Україна ніколи не залишить у біді херсонців. Наразі українська армія не може розпочинати бої в місті, адже тоді будуть жертви серед цивільних.

У РНБО зазначили, що цінить зусилля мирних мешканців, які виходять на мітинги. Також українців закликали не піддаватися на провокації рашистів.