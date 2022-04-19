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    Російські військові провели «референдум» у Запорізькій області

    У Запорізькій області окупанти змусили людей іти на фейковий референдум&nbsp; - Російські військові провели «референдум» у Запорізькій області
    У Запорізькій області окупанти змусили людей іти на фейковий референдум 
    фото з відкритих джерел

    Рашисти змусили пенсіонерів голосувати за так зване поєднання до «ДНР»

    Окупанти РФ провели псевдореферендум в окупованому селі Розівка. Про це повідомили представники Запорізької ОВА.

    «Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України», − йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, що територію Розівської територіальної громади Пологівського району росіяни окупували ще 2 березня 2022 року.

    За словами керівника Пологівського району Артура Крупського, військові РФ увесь цей час проводили певну роботу з місцевим населенням.

    Спочатку вони провели перепис населення. А згодом вивісили у людних місцях прапори так званих ДНР і ЛНР.

    Після цього людей літнього віку та переселенців із Маріуполя російські загарбники зібрали у місцевому Будинку культури. Наляканим мирним мешканцям пояснили, що, мовляв, будуть обговорювати питання виплати пенсії та з'ясовувати їх соціально-побутові потреби.

    Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового мера, якогось активу села, а потім і про звернення до так званої республіки ДНР про приєднання.

    Налякані люди були вимушені «голосувати» за антизаконні вимоги окупантів.

    Нагадаємо, в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

    Людей залякують тим, що за неявку будуть розстрілювати.

    Теги: Запоріжжя росія війна референдум
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    Російські військові провели «референдум» у Запорізькій області