Російські військові провели «референдум» у Запорізькій області

У Запорізькій області окупанти змусили людей іти на фейковий референдум

Рашисти змусили пенсіонерів голосувати за так зване поєднання до «ДНР»

Окупанти РФ провели псевдореферендум в окупованому селі Розівка. Про це повідомили представники Запорізької ОВА.

«Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України», − йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що територію Розівської територіальної громади Пологівського району росіяни окупували ще 2 березня 2022 року.

За словами керівника Пологівського району Артура Крупського, військові РФ увесь цей час проводили певну роботу з місцевим населенням.

Спочатку вони провели перепис населення. А згодом вивісили у людних місцях прапори так званих ДНР і ЛНР.

Після цього людей літнього віку та переселенців із Маріуполя російські загарбники зібрали у місцевому Будинку культури. Наляканим мирним мешканцям пояснили, що, мовляв, будуть обговорювати питання виплати пенсії та з'ясовувати їх соціально-побутові потреби.

Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового мера, якогось активу села, а потім і про звернення до так званої республіки ДНР про приєднання.

Налякані люди були вимушені «голосувати» за антизаконні вимоги окупантів.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

Людей залякують тим, що за неявку будуть розстрілювати.