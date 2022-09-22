Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон

Росіян, без їхньої згоди, ніхто повертати в РФ не буде

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив усім мобілізованим рашистам здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя. Про це Подоляка написав у Twitter.

«Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди – здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови», – написав Подоляк.

Радник Банкової також попередив росіян, що без їхньої згоди, ніхто повертати їх в РФ не буде. «Згідно з Женевською конвенцією, вас не екстрадують в РФ, якщо ви цього не захочете», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Федеративна Республіка Німеччина заявила, що готова надати притулок російським дезертирам. Однак, в такому випадку останні повинні виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.