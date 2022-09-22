Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Подоляк: «Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови»
фото: Міноборони РФ

Росіян, без їхньої згоди, ніхто повертати в РФ не буде

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив усім мобілізованим рашистам здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя. Про це Подоляка написав у Twitter.

«Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди – здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови», – написав Подоляк.

Радник Банкової також попередив росіян, що без їхньої згоди, ніхто повертати їх в РФ не буде. «Згідно з Женевською конвенцією, вас не екстрадують в РФ, якщо ви цього не захочете», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Федеративна Республіка Німеччина заявила, що готова надати притулок російським дезертирам. Однак, в такому випадку останні повинні виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

 

Теги: Німеччина міністр Міноборони полон мобілізація Україна президент притулок Михайло Подоляк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Росії набирає гарматне м'ясо на війну проти України
Мобілізованих росіян змусять платити за іпотеку (відео)
Вчора, 15:35
Путін таки виступив зі зверненням до росіян
Путін обіцяє мобілізованим із «Л/ДНР» права, як у військових Росії
Вчора, 09:14
Росія примусово мобілізує мешканців тимчасово окупованих територій України
В окупованому Луганську родини мобілізованих влаштували бунт
15 вересня, 10:34

Події в Україні

Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні
Справа Медведчука вивела СБУ на агентурні мережі РФ і «крота» в Кабміні
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині з «Ураганів», поранена жінка (фото) 
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Банкова закликала мобілізованих росіян здаватися в полон
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Рашисти посилили терор на окупованих територіях через «референдуми» – Генштаб
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію
Новий наступ на Харків? Голова ОВА оцінив ймовірність найгіршого сценарію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
313K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
162K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
106K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
94K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
79K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
70K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту