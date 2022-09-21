Путін обіцяє мобілізованим із «Л/ДНР» права, як у військових Росії
Також Путін заявив, що надасть зброю та техніку та зброю «Л/ДНР»
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців. Про це він сказав у своєму зверненні.
«Усі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення підприємств мають вирішити уряди негайно», – сказав він.
Також Путін обіцяв прирівняти до військових РФ мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Також Путін пообіцяв надати зброю та техніку та зброю «Л/ДНР».
Путін також заявив, що у мобілізованих буде такий самий статус, як у контрактників.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.
Коментарі — 0