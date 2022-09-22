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Німеччина готова прийняти російських дезертирів, але є умова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина готова прийняти російських дезертирів, але є умова
Німеччина готова підтримати росіян, які виступають проти Путіна
фото з відкритих джерел

Берлін, як правило, надає притулок дезертирам, яким загрожують жорсткі репресії

Федеративна Республіка Німеччина заявила, що готова надати притулок російським дезертирам. Однак, в такому випадку останні повинні виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна. Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, інформує Oldenburger Onlinezeitung.

«Як правило, дезертири, яким загрожують суворі репресії, отримують міжнародний захист у Німеччині. Кожен, хто мужньо виступає проти режиму Путіна і тому наражає себе на найбільшу небезпеку, може подати заяву на надання притулку в Німеччині через політичні переслідування», – сказала посадовиця.

Практика прийняття рішень Федерального відомства у справах міграції та біженців вже була відповідним чином скоригована. Проте надання притулку є рішенням у кожному конкретному випадку, яке також включає перевірку безпеки.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним з'явилися ознаки втечі призовників з країни, а рейси за кордон, які ще були доступні, були швидко заброньовані.

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: кордон міністр Міноборони мобілізація Німеччина президент притулок путін

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