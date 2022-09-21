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Путін оголосив часткову мобілізацію (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін оголосив часткову мобілізацію (відео)
Кремль вустами диктатора звернувся до росіян
фото: скріншот відео

Мобілізація в Росії розпочинається сьогодні 

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які зараз перебувають у запасі, і ті, хто проходив службу у лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Також російський диктатор заявив, що покликані на військову службу перед відправкою до частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку.

Указ про часткову мобілізацію вже підписано. Мобілізаційні заходи почнуться вже відсьогодні. 

Нагадаємо, що ще вчора Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття «мобілізація», «воєнний стан» та «воєнний час». Держдума РФ проголосувала за запропоновані для російської армії та силовиків правки до Кримінального кодексу: тепер відмова від участі у воєнних/бойових діях буде каратися в'язницею.

Також російські депутати впровадили нові статті в кримінальному кодексі РФ – «добровільна здача в полон» (від трьох до 10 років в'язниці, якщо немає ознак держзради) та «мародерство» (до 15 років). Серед обтяжливих обставин з'явилося скоєння злочину «під час мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час».

Нагадаємо, так званий «референдум» не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня. Так само на окупованому Запоріжжі загарбники оголосили про готовність до проведення «референдуму» про входження до складу РФ. 

Як відомо, запланований рашистами «референдум» на окупованих територіях про приєднання до Росії нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором.

Читайте також: Путін готує велику мобілізацію. Чого чекати простим росіянам та військовим
Теги: путін парад президент

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