«Бавовна» в Алчевську: прилетіло в гуртожиток окупантів (фото)
Про втрати окупантів поки невідомо
Збройні сили України (ЗСУ) вдарили по гуртожитку в Алчевську на Луганщині, де базувалися російські загарбники. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Прилетіло по гуртожитку Донбаського державного технічного університету № 4. Результат атаки поки невідомий.
Також в райони Брянки та Кадіївки були прильоти. За попередньою інформацію там знищено два склади боєприпасів.
Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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