«Бавовна» в Алчевську: прилетіло в гуртожиток окупантів (фото)

Про втрати окупантів поки невідомо

Збройні сили України (ЗСУ) вдарили по гуртожитку в Алчевську на Луганщині, де базувалися російські загарбники. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прилетіло по гуртожитку Донбаського державного технічного університету № 4. Результат атаки поки невідомий.

Також в райони Брянки та Кадіївки були прильоти. За попередньою інформацію там знищено два склади боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.