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Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі

glavcom.ua
Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі
Росія продовжить ракетний терор в Україні
фото з відкритих джерел

Росія готує масовану ракетну атаку по території України

«Главком» зібрав головні новини ночі 26 грудня. Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги через ймовірні ракетні обстріли РФ. Також на аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи.

Зеленський розповів про плани ворога перед Новим роком

Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі фото 1

Російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності», – зазначив Зеленський.

Україна вже сьогодні порушить питання про перебування Росії в Радбезі ООН

Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі фото 2

Україна має намір сьогодні, 26 грудня, порушити питання про подальше перебування Російської Федерації в Раді безпеки ООН. Таку заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, не має», – наголосив міністр.

Окупанти підсилюють живою силою Сватівський напрямок

Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі фото 3

На Луганщині в районі Сватове – Кремінна тривають позиційні бої. Російські окупанти перекинули до цього сектору додаткові сили, зокрема найманців із ПВК «Вагнер», зокрема колишніх ув'язнених. Про це повідомляє ресурс DeepState.

«На Сватівському напрямку – продовжуються позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків із ПВК «Вагнер» і намагається відкинути наші сили з районів Майданчика та Червонопопівки. Поширене на каналах повідомлення про «взяття Кремінної» є простою вологою фантазією», – йдеться у публікації.

Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту на Луганщині залишається складною та напруженою.

На аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи

Головне за ніч: передноворічні плани Путіна та «бавовна» на аеродромі в Енгельсі фото 4

Вибухи пролунали на російському аеродромі «Енгельс», а згодом спрацювала сирена. «Бавовна» відбулась близько 1:00 за київським часом. Мережею вже ширяться кадри, на яких видно вибух та чути сирени.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Інформацію про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури.

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Теги: вибух росія Луганщина війна Володимир Зеленський Україна Олексій Арестович контрнаступ

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