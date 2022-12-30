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ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сили оборони завдають потужних ударів по ворожих позиціях
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 грудня

Триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 грудня.

Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка - Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. Також загарбники задіяли для удару армійську авіацію поблизу Великої Писарівки Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Марʼїнки і Новомихайлівки Донецької області. Авіаудари зафіксовано неподалік Кам’янки та Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку з танків та ствольної артилерії загарбники били поблизу Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Завдали авіаційного удару в районі Микільського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Серед них - Степове, Ольгівське, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Мирне Запорізької області та Берислав, Козацьке, Іванівка, Чорнобаївка і Станіслав на Херсонщині. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки - Херсонської.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять пунктів управління, п’ять районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

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Теги: війна окупанти росія Україна ЗСУ

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