В окупованому Криму та РФ знову «бавовна». ЗСУ знищили С-300 (фото, відео)

Позиції окупантів атакували безпілотники

Воїни Збройних сил України знищили зенітно-ракетний комплекс С-300 росармії у Брянській області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«Масованого обстрілу сьогодні зазнав Унечський район Брянської області. Безпілотники скинули вибухові пристрої на позиції міноборони РФ, внаслідок чого було знищено установку С-300», – йдеться в повідомленні.

Також неспокійно сьогодні було в окупованому Джанкої.

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Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.