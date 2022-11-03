«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про наслідки

ЗСУ пошкодили у Мелітополі ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки

Внаслідок ранкових вибухів у Мелітополі на Запоріжжі постраждала одна з перших військових баз рашистів – захоплене окупантами підприємство «Рефма». Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Перевагами підприємства для росвійськових були: важкодосяжне місцезнаходження в нижній частині міста і десятки тисяч квадратних метрів цехів», – повідомив мер.

Відомо, що в цехах окупанти розмістили військову техніку, а в офісних приміщеннях – штаб-квартиру ФСБ.

Внаслідок вибухів:

зруйновано три верхні поверхи офісної будівлі;

пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки;

уламки від вибухів розлетілись на два квартали.

«Якщо раніше окупанти розміщували декілька військових баз в Мелітополі, то наразі вони використовують все місто як військову базу. Проте жодне їхнє розташування не залишиться поза увагою», – додав Федоров.

Як повідомлялось, вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли о 5 ранку.

До слова, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.