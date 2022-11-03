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Гарячий ранок в Мелітополі: уражено основний штаб особового складу окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гарячий ранок в Мелітополі: уражено основний штаб особового складу окупантів
фото: ria-m.tv

Внаслідок вибуху зруйнована частина захопленого рашистами заводу «Рефма»

Сьогодні, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі о 5 ранку прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно», – написав Федоров.

Мер міста також зазначив, що за попередніми даними, внаслідок вибуху зруйнована частина захопленого рашистами заводу «Рефма», де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.  «Рахуємо кількість ліквідованих орків», – написав він.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині. 

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Теги: окупанти війна Макіївка Мелітополь Бахмут

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