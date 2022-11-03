ЗСУ знищили адміністрацію окупантів у Голій Пристані (відео)

Окупанти заявили про удар Himars

Збройні сили України завдали удару по окупаційній адміністрації у тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, відео наслідків вже з’явилися у місцевих Telegram-каналах.

Зазначимо, що офіційної інформації від української сторони поки немає.

На відео видно, що внаслідок удару будівлю, в якій розташувалися російські загарбники та їхні колаборанти, практично повністю зруйновано.

Окупанти заявили про удар Himars. Епіцентром став кабінет «голови місцевої адміністрації» Геннадія Недялкова.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.