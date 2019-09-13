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    Події в Україні

    Бекіров після операції пропустив суд в Криму, але планує довести свою невинуватість

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    Едем Бекіров - Бекіров після операції пропустив суд в Криму, але планує довести свою невинуватість
    Едем Бекіров

    У клініці «Феофанія» Бекірову зробили операцію на серці

    Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя відклав на 7 жовтня розгляд кримінальної справи стосовно кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

    Про це 13 вересня повідомляють Крим.Реалії.

    Адвокат Іслям Веліляєв заявив суду, що його підзахисний перебуває на лікуванні в Києві та просив відкласти судове засідання мінімум на місяць.

    «Мій підзахисний зараз перебуває в Києві в результаті міжурядових погоджень (мається на увазі обмін ув'язненими між Україною і Росією – ред.), які нам, адвокатам, були не відомі. У клініці «Феофанія» йому зробили операцію на серці. Реабілітація, згідно з відповіддю лікарів на мій запит, буде тривалою», - сказав у суді Веліляєв.

    На питання судді Сергія Деменка про те, чи хоче Бекіров брати участь у судовому процесі, адвокат відповів: «Звичайно».

    «Мій підзахисний хоче брати участь у засіданні і бажає довести свою невинуватість. Ми налаштовані на виправдувальний вирок», – заявив Веліляєв.

    Раніше повідомлялося, що Бекірову 10 вересня зробили операцію.

    Як відомо, 27 серпня підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.

    Бекіров має I групу інвалідності і страждає від кількох важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.

    Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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