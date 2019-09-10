Бекірову зробили складну операцію, - Денісова



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Едем Бекіров

Омбудсмен: Операція завершилася і ми молимося, щоб він одужав

Звільненому тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову у вівторок, 10 вересня зробили операцію. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі Прямого.

«Сьогодні зробили складну операцію Бекірову. Приблизно годину тому вона завершилася і ми молимося, щоб він одужав», - сказала омбудсмен.

За словами Денісової, Олег Сенцов відмовився від допомоги лікарів.

«Олег (Сенцов, - ред.) відмовився від медичної допомоги, він, безумовно, пройшов обстеження, але потім сказав, що він здоровий і хоче, щоб в лікарню потрапила його мама. І так і є: його мама зараз знаходиться в (лікарні, - ред.) «Феофанія», - сказала вона.

Денісова уточнила, що звільнені військові моряки також знаходяться в госпіталі, де проходять медобстеження. Вона додала, що всі звільнені українці потребують як медичного обстеження, так і психологічної підтримки.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: Укрінформ