Bellingcat: СБУ привласнила собі результати нашого розслідування у справі МН17

Журналіст – розслідувач Христо Грозєв пригадав, як український уряд звернувся до Bellingcat із проханням проаналізувати 10 тисяч перехоплених телефонних дзвінків

«Ми вважаємо, що СБУ вкрала нашу інтелектуальну власність», – заявив журналіст – розслідувач Bellingcat

Служба безпеки України привласнила собі результати розслідування Bellingcat у справі МН17. Про це під час фестивалю Mezhyhirya fest розповів журналіст – розслідувач Христо Грозєв, інформує «Главком».

«Ми знайшли 11 російських високопосадовців, які займалися цією операцією і ми вважаємо, що СБУ вкрала нашу інтелектуальну власність, бо вони кажуть, що це вони знайшли цих людей, але їх знайшли ми. Ну, нічого страшного. Але так з’явилося враження нібито ми зайняли чийсь бік», – заявив Грозєв.

Він також розповів, що на початку розслідування збиття МН17 до організації Bellingcat звернувся український уряд із проханням проаналізувати 10 тисяч перехоплених телефонних дзвінків.

Журналісти – розслідувачі погодилися це зробити за умови, що український уряд не перешкоджатиме публікації будь-яких висновків.

Як відомо, родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні. .

До слова, помер свідок у справі про збиття MH17.

Раніше стало відомо, що вердикти у справі про збиття лайнера можуть бути винесені до кінця 2022 року. Серед передбачуваних дат – 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня.

Крім того, до суду під Амстердамом почали прибувати родичі жертв катастрофи лайнера – їм вперше дадуть можливість виступити на слуханнях. Слухання розпочалися 6 вересня. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Повідомляється, що суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубінський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.