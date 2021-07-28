Російська поліція провела обшуки у журналіста, який розслідував катастрофу МН-17

У журналіста забрали техніку: мобільні телефони, ноутбук і планшет

У Росії силовики провели обшуки у помешканні головного редактора The Insider журналіста Романа Доброхотова, який брав участь у розслідуванні Bellingcat щодо катастрофи рейсу MH-17. Про це Роман Доброхотов повідомив у Twitter.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив російському каналу «Дождь», що разом з Романом вони займалися розслідуванням щодо голландського журналіста Макс ван дер Верффа, який періодично виступав із «спростуваннями офіційної версії» збиття «малазійського боїнга».

За словами Грозєва, йому та Доброхотову вдалося знайти підтвердження того, що ван дер Верфф працював на ГРУ РФ. Саме заява ван дер Верффа, за словами Грозєва, стала причиною обшуків у помешканні Доброхотова.

У журналіста забрали техніку: мобільні телефони, ноутбук і планшет. А також вилучили закордонний паспорт.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. Про це сказано заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 держав-членів ЄС.

Боррель заявив, що Європейський Союз як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубинський (позивний Хмурий), Ігор Гиркин (позивний Стрілець), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованих Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.