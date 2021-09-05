Суд Нідерландів заслухає родичів загиблих у справі МН17

У вересні в Нідерландах суд надасть слово родичам загиблих пасажирів рейсу МН17, який був збитий збройними силами РФ

З 6 вересня в Нідерландах у судовому комплексі Схіпхол суд надасть слово родичам загиблих пасажирів рейсу МН17, який був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року, повідомляє НВ.

Слухання розпочнуться о 10:00 за місцевим часом. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Повідомляється, що суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубінський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.