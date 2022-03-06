  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бензовози, вантажівки й «Тигр»: окупанти на Харківщині втратили важливу техніку

    Українські захисники взяли броньований автомобіль &laquo;Тигр&raquo; російських окупантів - Бензовози, вантажівки й «Тигр»: окупанти на Харківщині втратили важливу техніку

    Українські захисники взяли броньований автомобіль «Тигр» російських окупантів

    Українські захисники на Харківщині не відступають ні на метр

    Сьогодні, 6 березня, на Харківщині українські захисники знищили бензовози російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

    «Силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажних автомобілі ГАЗ-66 та взято один броньований автомобіль «Тигр», - написав він.

    Синєгубов зазначив, що наші військові не відступають ні на метр.

    Нагадаємо, сьогодні в небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

    Уранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили бойовий літак військово-повітряних сил рф – штурмовик Су-25.

    Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

    Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.

    Читайте також: План Путіна на Україну. Що було зашифровано у промові російського диктатора
    Теги: Харків окупанти ЗСУ війна літак військові Харківщина Олег Синєгубов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бензовози, вантажівки й «Тигр»: окупанти на Харківщині втратили важливу техніку