Бензовози, вантажівки й «Тигр»: окупанти на Харківщині втратили важливу техніку

Українські захисники на Харківщині не відступають ні на метр

Сьогодні, 6 березня, на Харківщині українські захисники знищили бензовози російських окупантів. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

«Силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажних автомобілі ГАЗ-66 та взято один броньований автомобіль «Тигр», - написав він.

Синєгубов зазначив, що наші військові не відступають ні на метр.

Нагадаємо, сьогодні в небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

Уранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили бойовий літак військово-повітряних сил рф – штурмовик Су-25.

Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.