У Харкові терористи влучили у телевежу

Трансляцію телеканалів обірвано

Російські загарбники знову обстріляли Харків. Зараз вони влучили у телевізійну вежу. Трансляцію телеканалів обірвано, повідомляє пресцентр Офісу президента.

Також сьогодні російські терористи обстріляли харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна установка «Джерело нейтронів». СБУ розпочала розслідування за статтею «Екоцид».

За даними СБУ, сьогодні, 6 лютого, російські загарбники з установки «Град» обстріляли територію Національного наукового центру «Харківській фізико-технічний інститут», де знаходиться дослідна установка «Джерело нейтронів». В установку завантажені 37 паливних ядерних елементів.

«Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи», – йдеться в повідомленні. СБУ розпочала розслідування за статтею екоцид (ст. 441 КК України). Правоохоронці продовжують збір доказів для міжнародного суду.

Водночас російські війська зазнали великих втрат через вогонь гвардійців-артилеристів на Харківщині. Про це повідомляє відділення інформації та комунікації Східного терупраління Нацгвардії.

За даними відділення, артилерійські розрахунки вміло маневрували та завдавали влучних вогневих ударів по колонах техніки противника, здійснювали вогневу підтримку підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії, які тримали оборону навколо Харкова. Таким чином, спільними діями українських захисників були зірвані плани росіян щодо його блискавичної окупації.

Зокрема, у перший день війни у районі населеного пункту Циркуни гвардійці знищили два танки Т-72, один МТЛБ та два ББМ «Тигр». У період з 25 лютого по 2 березня знищено п’ять ворожих танків, два БТР, шість МТЛБ, два ББМ «Тигр», три БМ-21 «Град» та близько семи одиниць іншої техніки, а також до роти особового складу противника.

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