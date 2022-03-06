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    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)

    Вся Україна допомагає мешканцям з гарячих точок - З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    Вся Україна допомагає мешканцям з гарячих точок
    фото: Сергій Моргунов/Facebook

    Залізничний вагон завантажили продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни

    З Вінниці для харків’ян передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги. Завантажили цілий залізничний вагон продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни. Збирали необхідні речі спільно з бізнесом, обласною владою та волонтерами. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

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    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)
    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)

    «Місто постійно обстрілюють та бомблять російські окупанти. Близько 30 тисяч людей щодня намагаються виїхати з Харкова у безпечніші міста. Вся Україна допомагає мешканцям. Харкове, тримайся!», – зазначив у своєму дописі Сергій Моргунов.

    Додамо, що Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога.

    Нагадаємо, що в центрі Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.

    Теги: Харків окупанти Вінниця гуманітарна допомога
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    З Вінниці до Харкова передали майже 30 тонн гуманітарної допомоги (фото)