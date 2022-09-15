Бігли в паніці. Британська розвідка повідомила деталі відступу окупантів

Під час відступу окупанти кидали техніку та зброю

Під час відступу російські війська залишили високоцінне обладнання

Російські війська у значній мірі виведені з Харківщини на захід від річки Оскіл. Деякі підрозділи окупантів бігли в явній паніці. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, в той час як інші бігли в явній паніці», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, високоцінне обладнання, кинуте російськими військами під час відступу, включало засоби, необхідне для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії. Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС і як мінімум одна артилерійська система управління і контролю IV14.

«Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і ймовірні локальні збої в управлінні», – зазначили у міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QFOzJpanUr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2022

Як повідомлялося, під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти зазнають значно більших втрат, ніж українські військові, навіть попри те, що вони перебувають у більш зручних позиціях.

Триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.