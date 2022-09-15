Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань

Українські військові на півдні знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки і 33 загарбники. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація минулої доби завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів у тих же Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога складають: 33 військових та 31 одиницю техніки. Ворог втратив 11 танків, 5 гаубиць «Мста-Б», самохідну артустановку «Гвоздика», 13 одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

«Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив», – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними командування, для ракетного удару по Криворіжжю ворог застосував аеробалістичні ракети типу «Кинджал» та «Іскандер».

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Киселівка (Херсонська область).

Додамо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед та відтісняти окупантів.