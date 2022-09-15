Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник
Українська авіація завдала 13 ударів по противнику на півдні
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань

Українські військові на півдні знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки і 33 загарбники. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація минулої доби завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів у тих же Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога складають: 33 військових та 31 одиницю техніки. Ворог втратив 11 танків, 5 гаубиць «Мста-Б», самохідну артустановку «Гвоздика», 13 одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

«Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій в напрямку з Архангельського на Іванівку намагався покращити своє положення. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив», – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними командування, для ракетного удару по Криворіжжю ворог застосував аеробалістичні ракети типу «Кинджал» та «Іскандер».

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили село Киселівка (Херсонська область).

Додамо, майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед та відтісняти окупантів.

Теги: окупанти ЗСУ авіація Херсонщина військові озброєння втрати ворог контрнаступ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник
Вперше з 24 лютого з України вилетів цивільний літак
Вперше з 24 лютого з України вилетів цивільний літак
Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян
Відповімо на кожну ракету. Зеленський звернувся до росіян
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
У Кривому Розі влада закликала жителів евакуюватися
У двох містах України пролунали вибухи
У двох містах України пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора
171K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
80K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
78K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
66K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)
41K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту