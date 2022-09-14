Данілов розкрив співвідношення втрат у контрнаступі на Харківщині

У російських військових втрати значно більші, аніж в українських





Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти зазнають значно більших втрат, ніж українські військові, навіть попри те, що вони перебувають у більш зручних позиціях. Про це повідомляє «24 канал».

«Я можу сказати, що втрати противника по відношенню до наших саме в цей період становлять 1 до 9 або 1 до 10. Тобто, на одного нашого загиблого, на жаль, воїна припадає 9-10 загиблих рашистів, які вдерлися на нашу землю», – сказав Данілов.

Він зазначив, що за законами війни втрати сторони, яка веде наступ, значно більші, ніж при обороні. Однак враховуючи те, як діють українські військові, вийшло рівно навпаки.

«Ми ламаємо стереотипи не тільки у військовій справі. Ми ламаємо багато стереотипів і для країн НАТО, наших партнерів. Вони приємно здивовані якістю роботи наших військових, наших цивільних, нашого суспільства», – сказав Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони певен, що далеко не кожна країна в Європі здатна на те, що зробила Україна. Адже в історії війн є багато випадків, коли вони просто складали зброю.

Нагадаємо, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.