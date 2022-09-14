Успішний контрнаступ ЗСУ став несподіванкою тільки для росіян, – Пентагон

США «від самого початку бачили чудову пристосованість українців ефективно використовувати свої бойові можливості»

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що успіх України у контрнаступі не здивував її союзників і партнерів, проте здивував росіян. Про це заявив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає Міноборони США.

«Я думаю, якщо хтось і був здивований, ґрунтуючись тільки на повідомленнях, які ми бачили з точки зору реакції російських військових, то, ймовірно, це були росіяни», – сказав він.

Райдер наголосив, що США «від самого початку бачили чудову пристосованість українців і здатність ефективно використовувати свої бойові можливості».

«Тому для нас не дивно, що вони просунулися так швидко», – зауважив Райдер.

За його словами, ЗСУ також скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Харківський контрнаступ тому підтвердження, зазначив генерал.

«Західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони (США – ред.) Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги, яку можна застосувати для середньострокової та довгострокової оборони України», – сказав Райдер.

Генерал також додав, що у контрнаступі українські війська дуже ефективно використовують ту техніку, яка у них є, і змінили динаміку на полі бою, зазначив генерал. Вони взяли на озброєння тактику ведення бою НАТО.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Збройні Сили України досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України.