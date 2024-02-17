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Бійці «Азова» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці «Азова» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною
Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по бліндажу ворога
фото: скріншот із відео

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть командира

На Луганщині 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною. Відео опублікували у Telegram-каналі «Азов».

Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по бліндажу ворога.

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати до Кремінної.

Раніше Салтівський районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) Харкова надіслав повістку на адресу старшого сержанта бригади «Азов» і захисника Маріуполя Степана «Байди» Головка, який вже 21 місяць перебуває в полоні.

Також увранці 17 лютого на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки

 

Теги: Азов смерть війна окупанти

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