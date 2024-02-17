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ЗСУ «приземлили» одразу три ворожі винищувачі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ «приземлили» одразу три ворожі винищувачі
Російський винищувач-бомбардувальники Су-34
фото: Wikimedia Commons

Знищені два бомбардувальники Су-34 та один Су-35 росіян

Сьогодні вранці на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

«Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35», – написав Олещук.

ЗСУ «приземлили» одразу три ворожі винищувачі фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги в суботу 17 лютого в Запорізькому районі пролунав вибух. Попередньо, ворог поцілив в обʼєкт інфраструктури. 

Крім того, російські загарбники вранці 17 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Ворожий дрон вгатив в автомобіль із цивільними, тяжкі поранення отримали двоє людей.

До слова, триває 724-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

Теги: ЗСУ винищувач фронт війна літак

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