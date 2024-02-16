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Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Понад 4 тис. оборонців Маріуполя отримали підтримку від проєкту Ахметова «Серце Азовсталі» у 2023 році
Проєкт «Серце Азовсталі» був заснований Рінатом Ахметовим 16 лютого 2023 року як частина ініціативи «Сталевий фронт»
фото: Сталевий фронт

Головні плани на 2024 рік видати ще як мінімум 100 квартир захисникам Маріуполя

Проєкт Ріната Ахметова «Серце Азовсталі» за 2023 рік підтримав 4052 оборонців Маріуполя та членів їхніх родин, які отримали понад 8,5 тис. допомог. Це, зокрема, підтримка після повернення з полону, лікування, протезування, навчання та власні квартири. Сума допомоги проєкту захисникам склала майже 500 млн грн. Про це повідомила керівниця проєкту Ксенія Сухова на заході «Серце Азовсталі. Коло Героїв», присвяченому річниці проєкту.

За її словами, у 2024 році сума допомоги також складе до 500 млн грн. «Серце Азовсталі» планує, що спільнота проєкту до кінця 2024 року виросте до 7000 оборонців Маріуполя та членів їхніх родин. Вони отримають понад 10 000 допомог за 2024 рік.

За підсумком двох років планується надати 20 000 допомог. Головні плани на 2024 рік видати ще як мінімум 100 квартир захисникам Маріуполя, що отримали інвалідність l та ll групи під час оборони міста; створити систему спортивних клубів для воїнів гарнізону Маріуполь в партнерстві із ФК «Шахтар»; запустити Центр ветеранського майбутнього, мета якого – підтримка воїнів, перш за все комісованих, в пошуку і реалізації наступної великої мети після служби.

Це повний комплекс підтримки – від навчання до допомоги в запуску власної справи. Екосистема підтримки «Серця Азовсталі» включає 7 програм допомоги: «Повернення», «Здоров'я», «Родина», «Захист», «Вдома», «Майбутнє» та «Спорт».

В рамках пілотного проєкту до кінця 2023 року квартири отримали 15 захисників
В рамках пілотного проєкту до кінця 2023 року квартири отримали 15 захисників
фото: Сталевий фронт

«Всі наші програми відповідають реальним запитам воїнів. Під час їх розробки ми постійно радилися з представниками гарнізону Маріуполь. Адже один з принципів нашої роботи – «нічого для захисників без захисників». Усі програми об'єднуються в єдину екосистему підтримки. Це дозволяє надавати комплексну підтримку нашим сталевим оборонцям саме там, де це найбільш потрібно сьогодні, з урахуванням поточних програм підтримки держави, з максимальною повагою до гідності воїнів. Наша філософія – бути поруч із захисником або захисницею на шляху від реабілітації до самореалізації», – розповіла директорка ГО «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова.

За програмою «Здоров'я» у 2023 році допомогу отримали 530 оборонців Маріуполя. Вона охоплює лікування та операції, фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, скринінг організму та страхування здоров'я. 152 оборонці пройшли навчання за програмою «Серце Азовсталі. Майбутнє». За рік роботи «Серце Азовсталі» налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади.

Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики. Для якісної допомоги захисникам та захисницям «Серце Азовсталі» залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. У листопаді 2023 року організація започаткувала нову програму «Вдома», за якою оборонці Маріуполя з І або ІІ групою інвалідністю отримують власні квартири.

В рамках пілотного проєкту до кінця 2023 року квартири отримали 15 захисників. З огляду на те, що пілот виявився дуже успішним, у 2024 році «Серце Азовсталі» планує забезпечити власним житлом ще мінімум 100 оборонців.

«Для нас це дуже важлива програма, яка була особистою ініціативою засновника «Серця Азовсталі» Ріната Ахметова. Вона не просто про житло. Ми прагнемо закрити побутові потреби хлопців та дівчат з інвалідністю, аби вони змогли сконцентруватися на своєму майбутньому. Ми хочемо, щоб після тяжких поранень та полону наші сталеві оборонці знаходили для себе next big mission, нові сенси у цивільному житті. Наше завдання на майбутнє – створити для них дорожню карту для досягнення нових цілей та підтримувати їх на цьому шляху. Ми віримо, що такі приклади надихатимуть й інших ветеранів. Адже ми показуємо, що життя після служби є. Воно може бути яскравим. І в Україні є люди, готові підтримати воїнів на цьому шляху», – зазначила членкиня наглядової ради ГО «Серце Азовсталі» Наталія Ємченко.

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» був заснований Рінатом Ахметовим 16 лютого 2023 року як частина ініціативи «Сталевий фронт». Бізнесмен виділив 1 млрд грн для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.

Теги: Маріуполь Рінат Ахметов житло благодійність фронт

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