Військкомат надіслав повістку «азовцю», який 21 місяць перебуває в полоні (фото)

Військовий, на ім’я якого виписано повістку, вже 640 днів перебуває у полоні

Дівчина намагалася з'ясувати, як могли надіслати повістку полоненому, але відповіді так і не отримала

Салтівський Районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) Харкова надіслав повістку на адресу старшого сержанта бригади «Азов» і захисника Маріуполя Степана «Байди» Головка, який вже 21 місяць перебуває в полоні. Про це розповіла дружина військового Ганна Байда у себе в Facebook.

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«Салтівський РТЦК і СП міста Харкова так любить мого чоловіка, бійця бригади Азов НГУ, захисника Маріуполя, який після виходу з «Азовсталі» вже 21 місяць перебуває в полоні, що на 14 лютого надіслав йому валентинку у вигляді повістки», – написала дівчина.

скріншот: Аня Байда/Facebook

Ганна, яка також є військовою, зазначила, що у відповідь на дзвінок черговий військкомату запропонував їй узяти відпустку та приїхати до Харкова для вирішення цього питання.

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«Нагадую, майже два роки полону – районний військкомат навіть не знає, що людина на службі...» – наголосила вона.

Пізніше військова нагадала, що, відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто або уповноваженими особами має бути складено акт про відмову від отримання повістки з підписами уповноважених осіб і свідків. «Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання цієї повістки?» – поцікавилася дружина «азовця».

скріншот: Аня Байда/Facebook

Ганна Байда також розповіла, що з моменту, коли її чоловік вийшов за наказом із території заводу «Азовсталь» та опинився у полоні, минуло вже 640 днів. «640 днів пекла в російських катівнях... і так само 640 днів повної неповаги з боку місцевих РТЦК і СП...» – написала дівчина.

Нагадаємо, на початку лютого Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.