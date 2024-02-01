Командир «Азова» розповів, скільки оборонців Маріуполя залишаються в полоні

Денис Прокопенко закликав відповідні структури докласти максимум зусиль для звільнення захисників

Командир 12-ої бригади спеціального призначення «Азова» Національної гвардії України, підполковник Денис Прокопенко «Редіс» зазначив, що у російському полоні досі залишаються понад 900 бійців «Азова». Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Денис Прокопенко привітав звільнених з ворожої неволі та побажав їм якнайшвидшого відновлення. Він зауважив, що серед звільнених було двоє бійців 12-ої бригади «АЗОВ», які після розширення підрозділу «Азов» із полку до бригади, стали частиною їхньої військової родини.

«Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку «Азов», знову не побачать у списках імена своїх близьких. За всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена моїх побратимів. Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя», – написав Денис Прокопенко.

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Командир зауважив, що у російському полоні продовжують лишатися понад 900 азовців, які гідно тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали противнику своєчасно перекинути сили та засоби, щоб розвивати успіх в напрямку Запоріжжя.

Денис Прокопенко підсумував, що вони зараз ведуть важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, беруть в полон російських військових, і продовжують вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення українських героїв.

Нагадаємо, з'явилося перше відео зі звільненими оборонцями.

«Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня», – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський повідомив, кого вдалося звільнити з російського полону.