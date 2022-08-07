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Бійці ЗСУ знищили рашистів, які катували цивільних у Бучі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці ЗСУ знищили рашистів, які катували цивільних у Бучі
Збройні сили ліквідували окупантів з 64 окремої мотострілецької бригади
фото ілюстративне

64-а бригада базувалась в Хабаровську 

Українські захисники знищили російських терористів зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади. Вони катували цивільних на Київщині. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Русня показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Саме ця бригада окупаційної армії брала участь у катуваннях українців у Бучі на Київщині», – йдеться в повідомленні.

Катівники цивільних у Бучі
Катівники цивільних у Бучі
Стратком ЗСУ

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру командиру бойової машини армії РФ, який катував та імітував страту цивільних громадян.

Станом на 1 серпня в Київській області 300 осіб вважаються зниклими безвісти під час бойових дій на території регіону. Залишаються неідентифікованими 216 тіл громадян. 

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Теги: Україна росія окупанти Київщина Буча війна в Україні війна

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