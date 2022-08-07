Британська розвідка підрахувала російських генералів, знищених в Україні

Командування звільнило шість генералів

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло принаймні 10 генералів РФ. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Погана ефективність збройних сил Росії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року», – йдеться в повідомленні

Зокрема, у травні з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко, а генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018 року – не брав участі у святкуванні дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня, і, найімовірніше, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Генерал Олександр Дворніков був відсторонений від командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Генадія Жидка.

«До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам росії», – додають у звіті.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ Миколу Горбаня.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42200 рашистів.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.