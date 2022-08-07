ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ

Микола Горбань (17.12.1985-02.08.2022) – начальник 4 відділення 1 відділу Управління спеціальних операцій Центру спеціального призначення ФСБ Росії. Воював у Сирії.

У 2003 році вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища імені генерала армії В.Ф. Маргелова.

У 2005 році після закінчення з відзнакою військового ВНЗ проходив службу на посаді заступника командира групи спеціального призначення 45-го окремого гвардійського полку спеціального призначення повітряно-десантних військ.

Нагороджений «Орденом Мужності», медаллю «За заслуги перед Батьківщиною» II ступеня з мечами, медаллю «За відвагу», медалями ФСБ Росії «За доблесть» із зображенням срібного хреста та мечів, «За відмінність у боротьбі з тероризмом».