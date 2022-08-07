ЗСУ ліквідували підполковника Центру спецпризначення ФСБ
Микола Горбань нагороджений «Орденом Мужності»
Українські бійці знищили російського підполковника Миколу Горбаня. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).
«Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ Росії зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався», – йдеться в повідомленні.
Микола Горбань (17.12.1985-02.08.2022) – начальник 4 відділення 1 відділу Управління спеціальних операцій Центру спеціального призначення ФСБ Росії. Воював у Сирії.
У 2003 році вступив до Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища імені генерала армії В.Ф. Маргелова.
У 2005 році після закінчення з відзнакою військового ВНЗ проходив службу на посаді заступника командира групи спеціального призначення 45-го окремого гвардійського полку спеціального призначення повітряно-десантних військ.
Нагороджений «Орденом Мужності», медаллю «За заслуги перед Батьківщиною» II ступеня з мечами, медаллю «За відвагу», медалями ФСБ Росії «За доблесть» із зображенням срібного хреста та мечів, «За відмінність у боротьбі з тероризмом».
Нещодавно українські військові ліквідували на фронті російську терористку, колишню командирку артилеристів «ДНР» Ольгу Качуру з позивним «Корса».
Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42200 рашистів
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