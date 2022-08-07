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Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів
Українські Збройні сили ефективно нищать ворогів
фото з відкритих джерел

Генштаб оновив втрати ворога, найбільше їх – на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42200 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 серпня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 1805 (+3) одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) одиниці,
  • артилерійських систем – 958 (+3) одиниці,
  • РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 132 (+5) одиниць,
  • літаків – 223 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) одиниць,
  • крилатих ракет – 182 (+0) одиниці,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) одиниць,
  • спеціальної техніки – 86 (+1) одиниця.
Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Раніше британська розвідка повідомила, низька ефективність російської армії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву Росії – щонайменше четверо генералів збройних сил РФ втратили свої посади.

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