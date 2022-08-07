Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів
Генштаб оновив втрати ворога, найбільше їх – на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42200 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 7 серпня орієнтовно склали:
- танків ‒ 1805 (+3) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 4055 (+4) одиниці,
- артилерійських систем – 958 (+3) одиниці,
- РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 132 (+5) одиниць,
- літаків – 223 (+0) одиниці,
- гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) одиниць,
- крилатих ракет – 182 (+0) одиниці,
- кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2978 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 86 (+1) одиниця.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Раніше британська розвідка повідомила, низька ефективність російської армії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву Росії – щонайменше четверо генералів збройних сил РФ втратили свої посади.
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