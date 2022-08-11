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Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)
Снаряд влучив у приватний сектор
фото: скріншот із відео

Росіяни застосували комплекс С-300 для обстрілу Краматорська

Ранок четверга, 11 серпня, у Краматорську почався з ракетного удару. Окупанти влучили у приватний сектор міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки», – розповів він.

Обійшлося без постраждалих, однак три будинки зазнали пошкоджень.

Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту.

Кириленко закликав усіх мешканців Донеччини евакуюватися.

Як повідомлялося, вночі 11 серпня у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи.

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Теги: Донеччина обстріл окупанти росія війна

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