Окупанти вдарили ракетами по Краматорську (відео)

Росіяни застосували комплекс С-300 для обстрілу Краматорська

Ранок четверга, 11 серпня, у Краматорську почався з ракетного удару. Окупанти влучили у приватний сектор міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки», – розповів він.

Обійшлося без постраждалих, однак три будинки зазнали пошкоджень.

Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту.

Кириленко закликав усіх мешканців Донеччини евакуюватися.

Як повідомлялося, вночі 11 серпня у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи.