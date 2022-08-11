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Окупанти прив'язують до дверей маріупольців гранати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти прив'язують до дверей маріупольців гранати
Маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту
Маріупольська міськрада/Telegram

Міськрада: «Життя маріупольців для рашистів нічого не вартує» 

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі окупанти залишають місцевим жителям «подарунки». Рашисти прив’язують до дверей гранати. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Такі «подарунки» залишають окупанти маріупольцям. Прив'язана граната прямо до дверей», – йдеться в повідомленні.

Маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту. Це так окупанти «відповідально» ставляться до розмінування.

«Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними», – зазначають у міськраді.

Раніше повідомлялося, що у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Також у Маріуполі мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

У місті досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

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Теги: Маріуполь війна війна в Україні окупанти Україна росія

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