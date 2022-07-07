На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
Один з танків потонув ще наприкінці лютого
З річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині. Відповідні фото оприлюднило Оперативне командування «Північ».
«На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятеро «законсервованих» окупантів», – зазначається повідомленні.
Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті потонули. Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті – троє осіб.
Нагадаємо, раніше із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ще один бойовий вертоліт окупантів дістали з Київського водосховища у травні.