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  4. На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
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    Події в Україні

    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)

    З двох танків витягли тіла п'яти окупантів - На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    З двох танків витягли тіла п'яти окупантів
    фото: Оперативне командування «Північ»

    Один з танків потонув ще наприкінці лютого

    З річки на Чернігівщині підняли два російські танки з тілами окупантів всередині. Відповідні фото оприлюднило Оперативне командування «Північ».

    «На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ятеро «законсервованих» окупантів», – зазначається повідомленні.

    Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті потонули. Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті – троє осіб.

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    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)
    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)

    Нагадаємо, раніше із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Ще один бойовий вертоліт окупантів дістали з Київського водосховища у травні.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині з річки дістали танки з «консервованими» окупантами (фото)