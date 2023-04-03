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Білорусь перевіряє бойову готовність армії: ЗСУ відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь перевіряє бойову готовність армії: ЗСУ відреагували
Наєв підкреслив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності
фото скріншот відео

Сергій Наєв: «Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки»

Українські військові обізнані щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Українські Сили оборони завжди готові до адекватного реагування. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми повністю володіємо інформацією щодо переміщення озброєння і військової техніки у рамках зазначеної перевірки», – сказав він.

Наєв підкреслив, що Сили оборони та безпеки знаходяться у постійній бойовій готовності у північній операційній зоні та завжди готові до адекватного реагування.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. 

Теги: озброєння Сергій Наєв військові розвідка Білорусь

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