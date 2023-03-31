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Лукашенко залякує, що Польща нападе на Білорусь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко залякує, що Польща нападе на Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
фото з відкритих джерел

За словами самопроголошеного білоруського президента, поляки тільки і чекають на момент, щоб знищити Білорусь

Польща має намір вторгнутися до Білорусі та вщент знищити країну. Про це 31 березня у Посланні до народу та парламенту заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляють ЗМІ.

«Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших людей бойовиків, а по-простому – бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо», – заявив білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що ніколи раніше в Білорусі так гостро «питання збереження суверенітету та незалежності країни».

Білоруський диктатор Лукашенко підкреслив, що сам попросив президента Росії Володимира Путіна «повернути до Білорусі ядерну зброю» для того, щоб «забезпечити мир білоруському народу».

Згодом Лукашенко повторив кремлівські наративи про те, що українці самі винні в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення, розповів, як «собачкою» бігав від одного президента до іншого, щоби всіх помирити.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Лукашенко закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів, проте з одною умовою. 

 

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Польща

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