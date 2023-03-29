Білорусь вступить у війну? СБУ попередила про провокації (аудіо)

Для провокацій на українсько-білоруському кордоні прибули 1,5 тис. росіян

Російські загарбники намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

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У телефонній розмові окупант, який «гастролює» вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.

«…Мы в одном городе (у Білорусі – «Главком»). Тут тоже мутки мутят… Ездят на провокации, на всякую х*йню... Короче, с этой стороны провоцируют хо*лов, чтобы они, типа, на Белоруссию напали... Ну, чтобы подключились, наверное. Нас тысячи полторы здесь приехало», – розповідає він.

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Співрозмовник росіянина у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: «...опять переезжаем с места на место. Каждый день переезд! По всей Белоруссии уже побывали. Мы были в одном городе, сейчас на границе с Польшей переехали. Возле Польши».

Такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами.

Нагадаємо, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.