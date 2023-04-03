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Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
фото ілюстративне

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту

 У Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності Збройних сил країни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського міноборони.

«Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни», — йдеться у повідомленні.

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, на тлі намірів Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі Польща може розглянути можливість розширення своєї участі у ядерному стримуванні в рамках військового альянсу НАТО. 

Як повідомлялося, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Теги: Міноборони Білорусь війна

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