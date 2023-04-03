Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту

У Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності Збройних сил країни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського міноборони.

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«Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів управляти підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищі ступені бойової готовності, а також готовність військових частин виконувати завдання за призначенням у встановлені терміни», — йдеться у повідомленні.

Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

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Нагадаємо, на тлі намірів Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі Польща може розглянути можливість розширення своєї участі у ядерному стримуванні в рамках військового альянсу НАТО.

Як повідомлялося, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.