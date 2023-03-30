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Росія хоче використати Молдову проти України, як зараз використовує Білорусь – Санду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія хоче використати Молдову проти України, як зараз використовує Білорусь – Санду
Президентка Молдови Майя Санду
фото з відкритих джерел

Президентка Молдови заявила, що плані диктатора Путіна проваляться, адже молдовська влада є незалежною та обраною народом 

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь. Про це повідомляє Newsmaker. 

Санду заявила, що Росія намагається підірвати та повалити владу у Кишиневі, і молдовська влада має докази таких дій.

«Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю», – сказала президентка Молдови.

Вона нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

«Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використало б проросійське керівництво», – заявила Санду.

Зазначимо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня. У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусії. Україна вимагає скликати Радбез ООН.

Нагадаємо, що ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови, яка буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз. 

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Теги: Білорусь росія путін Майя Санду Молдова

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