Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)

На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів

Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Про це інформує моніторингова група «Білоруські Гаюн».

Зазначається, що на прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів. Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.

Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);

Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);

Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);

між Жидчем та Хойном (Пінський район, Брестська обл.);

між Новиками та Сопоцкіним (Гродненський район, Гродненської обл.);

біля Одельська та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);

між Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).

ЗС РБ влаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС

Раніше повідомлялося, що Білорусь для демонстрації своєї присутності встановила поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки.

Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону