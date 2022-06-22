Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)
На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів
Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Про це інформує моніторингова група «Білоруські Гаюн».
Зазначається, що на прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів. Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.
Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:
- Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);
- Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
- Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);
- між Жидчем та Хойном (Пінський район, Брестська обл.);
- між Новиками та Сопоцкіним (Гродненський район, Гродненської обл.);
- біля Одельська та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
- між Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).
Раніше повідомлялося, що Білорусь для демонстрації своєї присутності встановила поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки.
Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.
Підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону