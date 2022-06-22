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    Події в Україні

    Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)

    Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною - Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)
    Білорусь облаштовує фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною
    фото з відкритих джерел

    На прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів

    Білоруські військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Про це інформує моніторингова група «Білоруські Гаюн».

    Зазначається, що на прикордонних територіях Білорусь оновила дислокацію блокпостів. Також оновлення відбулися і з фортифікаційними спорудами.

    Розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

    • Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);
    • Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);
    • Глушковичі (Лельчицький район, Гомельської обл.);
    • між Жидчем та Хойном (Пінський район, Брестська обл.);
    • між Новиками та Сопоцкіним (Гродненський район, Гродненської обл.);
    • біля Одельська та кордоном із польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);
    • між Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).

    ЗС РБ влаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС

    ЗС РБ влаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС

    Раніше повідомлялося, що Білорусь для демонстрації своєї присутності встановила поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки.

    Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

    Підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)