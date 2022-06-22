Білорусь проводить розвідку біля кордону України – Генштаб

Лукашенко погрожує залучити білорусів у війну проти України

Ведеться інженерне обладнання позицій

Військові підрозділи Збройних сил Білорусі проводять активну розвідку поблизу українського кордону. Про йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за 22 червня.

«На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.

До слова, за повідомленням речника Міноборони Олександра Мотузяника, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час. Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.





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