Білорусь наважиться вторгнутися в Україну? Міноборони озвучило прогноз

В Міноборони розповіли про загрозу вторгнення Білорусі до України

Росія вже використовує територію Білорусі для атак проти України

Ризик нападу з Білорусі та Придністров’я є. Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Власне те, що ЗСУ так довго й мужньо тримають удар з боку російських військ, якраз і говорить про те, що готувалися до всіх сценаріїв», – зазначила Маляр.

Маляр нагадала, що Росія вже використовує територію Білорусі для атак проти нашої країни.

«Що стосується білоруського кордону, то неодноразово ми підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів. Використовують як базу, де здійснюють лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань», – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.