Біля Ізюма військові збили два ворожі літаки

Росіяни розбомбили з гелікоптерів власну техніку

Російські окупанти зазнали значних втрат під Ізюмом. Зокрема українські військові збили два ворожі літаки, про що в ефірі національного телемарафону повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

За словами чиновника, вночі Харків зазнав сильних обстрілів, загинули шестеро людей, щонайменше 17 осіб отримали поранення.

Синєгубов також повідомив, що 24 березня в російській армії стався курйоз: їхні ж гелікоптери обстріляли їхні ж позиції, знищили досить велику кількість живої сили супротивника та військової техніки.

Наразі за деякими напрямками на Харківщині ЗСУ йдуть у контрнаступ, відсуваючи ворога до кордонів.

Інтенсивні атаки рашистів призвели до руйнувань у місті. Про це свідчать нові знімки супутників Maxar Technologies, опубліковані CNN.

Супутники зафіксували руйнування в Ізюмі / Maxar Technologies

Знімки датовані 24 березням. Супутники зафіксували зруйновану інфраструктуру в центрі міста. Навколо Ізюма зафіксували колони російської техніки та артилерію, що обстрілює місто.

На знімках видно великий кратер на шкільному подвір'ї та зруйновану частину лікарні навпроти школи.

Північніше школи видно руїни котельні та зруйновані житлові будинки.

Приблизно за 5 кілометрів на північний захід від Ізюма супутники зафіксували колону російської самохідної артилерії, яка рухається до міста. На такій же відстані на північний схід від міста окопалась російська самохідна артилерія. Башти спрямовані на центр Ізюма.

Наразі російські війська контролюють міські сектори на північному березі річки Сіверський Донець, яка розділяє Ізюм навпіл. Водночас південна частина міста знаходиться під контролем ЗСУ. В місті тривають запеклі бої.



