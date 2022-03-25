Ворог завдав удару по Житомиру

Влада міста не розголошує місця, куди вдарили рашисти

Вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів. Мер міста Сергій Сухомлин закликав містян не ігнорувати повітряну тривогу і користуватися сховищами. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо здається, що про нас забули – то про нас не забули. Кілька годин тому до нас прилетіли. Прилетіло, не буду казати, куди, але це війна, і ми бачимо, що люди трошки розслабилися. Прохання – не зволікайте», – зауважив він.

Напередодні ексдепутат і співак Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.

8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

Раніше у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.