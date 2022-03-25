  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ворог завдав удару по Житомиру

    Рятувальники розбирають обвали після авіаудару рашистів&nbsp; - Ворог завдав удару по Житомиру
    Рятувальники розбирають обвали після авіаудару рашистів 
    фото: ДСНС

    Влада міста не розголошує місця, куди вдарили рашисти

    Вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів. Мер міста Сергій Сухомлин закликав містян не ігнорувати повітряну тривогу і користуватися сховищами. Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Якщо здається, що про нас забули – то про нас не забули. Кілька годин тому до нас прилетіли. Прилетіло, не буду казати, куди, але це війна, і ми бачимо, що люди трошки розслабилися. Прохання – не зволікайте», – зауважив він.

    Напередодні ексдепутат і співак Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.

    8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

    Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

    Раніше у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

    Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

    Читайте також: Обстріл нафтобаз на Житомирщині: експерти перевірили повітря на забруднення
    Теги: росія окупанти війна обстріл мер Житомир Україна будинок окупація Сергій Сухомлин #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворог завдав удару по Житомиру